(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Fafe, Braga, 05 mai 2021 (Lusa) - A edição de 2021 do Rali de Portugal, entre 21 e 23 de maio, vai poder realizar-se com a presença de público, confirmou hoje à agência Lusa a organização da etapa portuguesa do Mundial de ralis.

Também hoje, em Fafe, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse esperar que a prova se possa realizar, reforçando a confiança nas entidades de saúde, que já autorizaram a presença de espetadores no evento. (RETIRA REFERÊNCIA À PRESENÇA DE PÚBLICO, ATENDENDO QUE O GOVERNANTE SE REFERIA À AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA)

"Tenho grande confiança nos nossos organismos, nomeadamente na Direção-Geral da Saúde [DGS] e na comissão técnica dos eventos de massa. A informação que tenho é que deu um parecer favorável para o Rali de Portugal", afirmou aos jornalistas.