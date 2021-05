Actualidade

A cantora Fábia Rebordão edita na quinta-feira o seu novo álbum, "Eu Sou", um duplo CD que considera um "disco afirmativo", no qual é autora de nove canções das 24 que gravou.

Fábia Rebordão disse que o período de confinamento a levou a "escrever e a compor mais" e daí a edição do duplo álbum, disse à agência Lusa.

"O fado tradicional é importante para mim, é a raiz que me move", disse a intérprete referindo que, "apesar do ambiente eletrónico do álbum, há nele fado", tendo até escrito um "tema de resposta, no feminino", a um dos mais conhecidos fados do repertório fadista, "Fui de Viela em Viela", uma criação de Alfredo Marceneiro, na melodia do Fado Cravo.