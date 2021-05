Covid-19

O Reino Unido registou a morte de 27 pessoas e 2.144 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados do Governo britânico, que hoje prometeu mais dinheiro para combater novas variantes da doença.

O Ministério da Saúde anunciou um investimento de 29,3 milhões de libras (34 milhões de euros) no reforço da capacidade dos laboratórios clínicos de Porton Down para avaliar a eficácia das vacinas existentes contra variantes emergentes do novo coronavírus.

O investimento, explicou, vai permitir que os cientistas "acelerem o ritmo e a escala de testes especializados para apoiar o desenvolvimento rápido de vacinas destinadas a combater mutações específicas" do vírus SARS-CoV-2.