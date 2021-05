Actualidade

O antigo ministro da Defesa Nuno Severiano Teixeira, atual diretor do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), considerou hoje que a nova reforma das Forças Armadas (FA) é "o fecho de um longo ciclo" aberto no fim da Guerra Fria.

O perito em Geopolítica participava no seminário virtual "Reformas da Defesa - Conceitos e Experiências Comparados", organizado pelo Instituto da Defesa Nacional (IDN), numa altura em que as alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) defendidas pelo executivo estão prestes a ser debatidas na Assembleia da República.

"A reforma será o fecho de um longo ciclo, que vem desde a década de 1990, com o fim da Guerra Fria. Penso que trata do desafio estratégico das FA em geral e das FA portuguesas em particular, equipara as FA portuguesas às FA dos seus aliados e corresponde aos interesses nacionais atuais de Portugal", disse.