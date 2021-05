Novo Banco

O PCP considerou hoje "inaceitável" a decisão da administração do Novo Banco (NB) de "autoatribuir-se prémios de gestão", numa altura em que teve prejuízos, e insistiu que não devem ser injetadas mais verbas no banco.

É "inaceitável a decisão da administração do Novo Banco" de "atribuir-se prémios de gestão de cerca de dois milhões de euros, num contexto em que tantos portugueses sofrem dificuldades e em que "volta a pedir a chamada de capital público", afirmou o deputado do PCP Duarte Alves, no parlamento.