Actualidade

A Câmara de Viana do Castelo criou uma comissão fiscalizadora de um projeto de fusão e ampliação de núcleos de concessões mineiras que abrangem freguesias do concelho, para "acautelar receios e preocupações da população", foi hoje divulgado.

Em comunicado, a autarquia explicou que o presidente da Câmara de Viana do Castelo "enviou um ofício dirigido ao ministro do Ambiente e da Transição Energética a informar João Pedro Matos Fernandes da criação daquela comissão fiscalizadora", e a pedir ao governante "que sejam tomadas todas as medidas necessárias para acautelar receios e preocupações da população".

Em causa está o projeto de fusão e ampliação das concessões mineiras de Bouça da Galheta, na freguesia de Fragoso, concelho de Barcelos, distrito de Braga, e Alvarães, União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, Vila de Punhe, no concelho de Viana do Castelo.