Novo Banco

A deputada do CDS-PP Cecília Meireles disse hoje ter "dificuldade em compreender" a decisão do Novo Banco de atribuir prémios aos administradores, mas alertou que os problemas do banco são mais profundos do que estas compensações.

"Nós temos dificuldade em compreendê-los precisamente porque esta gestão tem dado prejuízos e prejuízos muito graves, que têm acarretado para os contribuintes portugueses também prejuízos muito graves", considerou a parlamentar centrista, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.