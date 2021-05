Novo Banco

O PAN classificou hoje como "obscena" a decisão do Novo Banco de atribuir prémios aos seus administradores, e entregou um projeto-lei que faz depender qualquer transferência para a banca de aprovação parlamentar.

"Para o PAN, esta transferência dos prémios para a administração do Novo Banco é absolutamente obscena, ainda para mais quando soubemos de uma auditoria do Tribunal de Contas bastante preocupante nas suas conclusões", afirmou a deputada Inês Sousa Real, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Para a também candidata à liderança do partido, esta decisão da administração do Novo Banco "não faz qualquer sentido" depois dos custos que esta instituição já teve para o erário público e é "uma completa irresponsabilidade" no contexto de crise do país.