Covid-19

O peso da variante associada a Manaus aumentou em Portugal em abril, face a março, tendo sido detetada em 15 distritos e 40 concelhos, enquanto a relacionada com a África do Sul diminuiu, segundo dados hoje divulgados pelo INSA.

Relativamente à variante do vírus SARS-Cov-2 associada ao Reino Unido, os dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) indicam que continua numa "trajetória de frequência ascendente", tendo sido detetada por sequenciação com uma frequência relativa de 91,2% na amostragem nacional de abril.

Os dados, que constam do relatório de situação sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, indicam que "a frequência relativa da variante P.1 (associada ao Brasil, Manaus) é agora de 4,3%, o que evidencia um aumento considerável em relação à amostragem de março (0,4%)".