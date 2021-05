Actualidade

As freguesias agregadas em 2013 podem desagregar-se nas mesmas condições em que foram agregadas, segundo a lei-quadro das freguesias hoje aprovada na especialidade, que só entrará em vigor seis meses após ser publicada.

Num ano em que se realizam eleições autárquicas, a nova lei-quadro de criação, modificação ou extinção de freguesias foi hoje aprovada na especialidade com a abstenção do PCP e irá agora a votação final global do plenário parlamentar.

O diploma aprovado prevê os critérios e os procedimentos para a criação de uma nova freguesia, mas na discussão e votação na especialidade os deputados incluíram um "processo especial simplificado e transitório" para as freguesias agregadas em 2012/2013 e que oito anos depois ainda pretendam reverter o processo.