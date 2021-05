Moçambique/Ataques

Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram hoje a conclusão da primeira parte do programa de formação de fuzileiros moçambicanos, ministrada por militares norte-americanos, no âmbito do apoio às forças moçambicanas que combatem grupos armados em Cabo Delgado.

"Tendo testemunhado as impressionantes habilidades do campo de batalha durante uma demonstração nas instalações de treino, fiquei orgulhoso do trabalho que os nossos compatriotas conseguiram realizar juntos", disse Dennis Hearne, embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, citado num comunicado.

O programa de formação foi ministrado pelas Forças de Operações Especiais dos EUA e teve um período de dois meses, tendo como um dos principais objetivos o reforço das capacidades das forças moçambicanas no combate aos insurgentes que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado.