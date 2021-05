Actualidade

As linhas de crédito com garantias públicas representaram em 2020 cerca de 40% dos novos empréstimos às empresas, sendo que nos setores mais afetados pela pandemia o peso supera os 50%, segundo o Boletim Económico do Banco de Portugal.

O Boletim Económico de maio, hoje divulgado, refere que os empréstimos contraídos ao abrigo destas linhas de crédito com garantia pública foram usados pelas empresas para fazer face a problemas de liquidez e, em menor grau, para a constituição de reservas de liquidez.

O documento detalha ainda que nos setores do alojamento e restauração, comércio e indústria transformadora estes empréstimos representaram mais de metade dos novos empréstimos, atingindo 57%, 52% e 52% do total, respetivamente.