(CORREÇÃO) Lisboa, 05 mai 2021 (Lusa) - O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, destacou hoje o português como uma "língua arco-íris onde todas as cores cabem", defendendo o reforço preservação do idioma com projetos concretos.

Presente na cerimónia oficial de celebração do Dia Mundial da Língua, que decorreu hoje em Lisboa, o ministro salientou a importância do português como língua que une vários países, num património cultural e económico partilhado, e que deve ser protegida e valorizada na área da literatura, estudo linguístico, ensino e promoção das artes.

"O Dia Mundial da Língua portuguesa é um dia de celebração da nossa língua", mas também um momento de "consciencialização sobre o valor" do idioma, "pertença de um património comum", afirmou Santos Silva.