A associação de pequenos acionistas Maxyield disse hoje que o valor atribuído pela Semapa à Navigator é muito superior ao que serviu de cálculo à Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela família Queiroz Pereira.

Em comunicado hoje divulgado, a associação de pequenos acionistas diz que o relatório e contas da Semapa considera que, em 31 de dezembro de 2020, o justo valor do seu investimento da Navigator é de 1.243,5 milhões de euros, bem superior ao que serviu de cálculo ao valor oferecido por cada ação da Semapa na OPA lançada pela família Queiroz Pereira.

"O justo valor atribuído à Navigator no montante de 1.243,5 milhões de euros é muito superior ao valor contabilizado de 686,7 milhões de euros que serviu de base ao cálculo do preço da OPA da família Queiroz Pereira à Semapa. As contas da Semapa não incluem esta importante situação patrimonial relativa à subsidiária Navigator, nem incorporam o justo valor das subsidiárias Secil e ETSA, razões pelas quais estamos perante uma grande discrepância e distorção no seu relato financeiro", considera a Maxyield.