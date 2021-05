Actualidade

O volume de negócios da Vista Alegre mais que duplicou (116%) em abril, em termos homólogos, para 7,4 milhões de euros, mas caiu 5% no acumulado do ano, para 26,3 milhões de euros, anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo adianta que no primeiro trimestre os prejuízos atingiram 2,3 milhões de euros, contra 800 mil euro negativos nos primeiros três meses de 2020.

"O volume de negócios do grupo Vista Alegre no mês de abril foi de 7,4 milhões de euros, representando um aumento, face ao mesmo mês de 2020, de 116% (mais quatro milhões de euros), registando assim uma recuperação nas vendas", adianta no comunicado, onde apresenta dados até ao mês passado.