Covid-19

O escritor angolano Pepetela, que recebeu hoje, em Lisboa, o prémio literário dstangola/Camões, alertou para a necessidade de respostas globais para problemas interligados, como os sofridos pelo setor da cultura desde o ano passado por causa da pandemia.

"O setor da cultura tem sofrido desde o princípio do ano passado circunstâncias muito adversas e é provável que haja repercussões difíceis de ultrapassar nos tempos mais próximos", afirmou Pepetela, após receber o prémio das mãos do primeiro-ministro, António Costa, na sessão solene do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O escritor apelou a "todos os países do mundo, sem exceções", para que se aventurem "nesta generalização do pensamento sobre problemas tão interligados".