Actualidade

O presidente da Caritas Diocesana de Beja disse hoje que "há uma certa passividade" quanto à situação dos migrantes, indicando que existem "muitos casos de violação dos direitos humanos", com tráfico humano e exploração laboral no setor agrícola.

"Principalmente no Alentejo, na zona de Beja, nos últimos cinco a seis anos, houve um 'boom' muito grande de chegada de mão de obra, com o desenvolvimento do Alqueva, com o desenvolvimento das culturas permanentes", disse o presidente da Caritas Diocesana de Beja, Isaurindo Oliveira, referindo que os problemas com o acolhimento dos trabalhadores migrantes na agricultura são "de toda a ordem" e "de difícil solução".

Em declarações à agência Lusa, Isaurindo Oliveira destacou o problema da habitação, em que a oferta é escassa no distrito de Beja, pelo que os migrantes ficam sujeitos a soluções "manobradas pelos angariadores de mão de obra".