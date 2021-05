Covid-19

Angola registou nas últimas 24 horas 245 novos casos de covid-19 e mais nove mortes, igualando o maior número de óbitos registado este ano em 10 de fevereiro, segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

As infeções verificaram-se em Luanda (231), Huíla (4), Benguela (3), Cunene (3), Huambo (2), Cuanza Norte (1) e Malanje (1), com idades entre 2 e 78 anos, sendo 135 do sexo masculino e 110 do sexo feminino.

Foram notificados neste período nove óbitos, todos angolanos, sendo seis em Luanda (entre 54 e 88 anos), dois na Huíla (de 43 e 73 anos) e um em Malanje (47 anos).