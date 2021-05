Actualidade

O Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, vai iniciar uma nova fase de obras de conservação, a decorrer até 2022, garantida por um protocolo a assinar quinta-feira entre a Direção-Geral do Património Cultural e a World Monuments Fund Portugal.

Segundo um comunicado da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), o protocolo é assinado pelas 15:30 no mosteiro e vai permitir um investimento de 460 mil euros, destinando-se à "conservação e restauro das superfícies pétreas dos paramentos exteriores e terraços em pedra da igreja que envolvem as zonas dos transeptos, do cruzeiro e da capela-mor, a par da conservação do património integrado, como é o caso dos vitrais e janelas localizadas na área em questão".

Uma intervenção que "faz face ao problema urgente da alteração e decaimento das pedras da igreja", suportada financeiramente por um grupo de mecenas, reunido pelo World Monuments Fund Portugal (WMF-P) e constituído pela Brisa, Caixa Geral de Depósitos, Fundação Millennium bcp, Fundo Robert Wilson, Prozis e a REN.