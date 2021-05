Actualidade

A Toyota Caetano registou lucros consolidados de 4,4 milhões de euros em 2020, uma queda de 61,8% face a 2019, de acordo com o relatório e contas do grupo, publicado no âmbito da assembleia-geral do grupo.

"De salientar que com o alastrar da pandemia e nomeadamente após a declaração do estado de emergência já na 2.ª quinzena de março de 2020, o nosso grupo viu-se confrontado com uma significativa redução da sua atividade, a qual atingiu nos meses subsequentes quebras acima dos 60%", justificou a empresa, realçando que, "como é natural, reduções de atividade tão fortes e tão súbitas/inesperadas não permitem uma reação imediata que garanta em simultâneo o equilíbrio da relação custos/proveitos".

Assim, de acordo com o mesmo comunicado, "durante ano de 2020, num contexto de total imprevisibilidade face à pandemia criada pelo covid-19, o setor automóvel surgiu como um dos setores mais afetados, tendo-se registado uma forte quebra na venda de viaturas, face ao comportamento do mercado dos últimos períodos, impacto que também se fez sentir ao nível do Grupo Toyota Caetano Portugal".