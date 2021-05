Covid-19

Cabo Verde registou hoje 417 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, novo recorde diário no país, que nas últimas 24 horas contabilizou mais uma morte, elevando para 229 o total de óbitos desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que nas últimas 24 horas os laboratórios de virologia analisaram 1.707 amostras e encontraram 417 casos positivos do novo coronavírus, numa taxa de positividade de 24,4, e ultrapassando o anterior pico de 409 casos em 28 de abril.

A cidade da Praia, na ilha de Santiago, voltou a liderar a lista de casos diários, com 184 em 593 amostras analisadas, mas todos os restantes oito concelho da maior ilha do país também têm novos infetados, nomeadamente Ribeira Grande (13), Santa Catarina (8), Tarrafal (10), São Salvador do Mundo (3), Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos, dois cada, São Domingos e São Miguel, todos com um.