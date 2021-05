Actualidade

O Gil Vicente venceu hoje por 1-0 na deslocação ao Marítimo, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, e regressou aos triunfos no campeonato, colocando fim à melhor série de resultados da equipa insular.

No Funchal, o avançado brasileiro Samuel Lino marcou, aos 32 minutos, o único golo da partida para o Gil Vicente, somando o seu oitavo tento na presente edição da I Liga.

Com esta vitória, o Gil Vicente, que vinha de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), está à condição no 10.º lugar da I Liga, com 35 pontos, enquanto o Marítimo, que vinha de três vitórias seguidas, está em 13.º, com 33, seis acima da zona de despromoção.