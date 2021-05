Actualidade

O Chelsea qualificou-se hoje pela terceira vez para a final da Liga dos Campeões em futebol, marcando encontro com os compatriotas do Manchester City, ao vencer em casa o Real Madrid por 2-0, na segunda mão das meias-finais.

Depois do empate 1-1 na capital espanhola, os londrinos, 'carrascos' do FC Porto nos quartos de final, impuseram com tentos do alemão Timo Werner, aos 28 minutos, e de Mason Mount, aos 85.

O Chelsea, que perdeu a final de 2007/08, face ao Manchester United, e ganhou a de 2011/12, frente ao Bayern Munique, ambas decididas nos penáltis, junta-se ao City, que na terça-feira afastou o Paris SG, com um 2-0 caseiro, após um 2-1 em França.