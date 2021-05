Autárquicas

O candidato do PSD à Câmara Municipal de Oeiras vai ser o líder da JSD, Alexandre Poço, anunciou hoje Rui Rio, que justificou a decisão por entender que os sociais-democratas tinham de apresentar lista própria num concelho desta dimensão.

Na "Grande Entrevista", conduzida por Vítor Gonçalves e transmitida na RTP3, Rio lembrou que as estruturas locais tinham defendido que o PSD não deveria apresentar lista nenhuma e apoiar o atual presidente e antigo militante do PSD, Isaltino Morais, decisão agora contrariada pela Comissão Permanente do partido.

"Decidimos que o PSD não poderia deixar de apresentar, pela primeira vez, um candidato no décimo maior concelho em termos populacionais e que, em termos económicos, está seguramente acima do décimo", justificou.