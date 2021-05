Actualidade

O Sporting colocou-se hoje a quatro pontos do 19.º título, 19 anos depois, ao vencer fora o 'aflito' Rio Ave por 2-0, em encontro da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um penálti de Pedro Gonçalves, que igualou os 18 golos do benfiquista Seferovic, aos 34 minutos, e um 'raro' tento de Paulinho, aos 63, selaram o triunfo dos 'leões', primeiros a chegar aos 31 jogos de invencibilidade num campeonato.

Os 'leões', que garantiram um lugar na 'Champions' 2021/22, passaram a contar 79 pontos, contra 70 do FC Porto, segundo, que se desloca na quinta-feira ao reduto do Benfica, terceiro, com 66. O Rio Ave somou o nono jogo sem ganhar e é 15.º, com 31.