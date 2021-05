Venezuela

A língua portuguesa está a crescer como alternativa de aprendizagem no sistema curricular da Venezuela, considerou, na quarta-feira, o coordenador do ensino de português no país, Rainer Sousa.

A "Venezuela quer falar português" por isso "é prioridade formar um corpo docente para responder a procura" que "vai continuar a crescer nos próximos anos", afirmou, na quarta-feira, por ocasião das celebrações locais do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que incluíram um concerto de "Fados e Bossa Nova" com a cantora luso-venezuelana Iliana Gonçalves.

"O interesse por este idioma tem vindo a impor-se como uma alternativa de aprendizagem de outra língua estrangeira. A Coordenação tem trabalhado, nos últimos dois anos, para que este interesse possa vir a crescer ainda mais e para que a comunidade educativa veja as vantagens de aprender um idioma que é próximo do castelhano e que oferece múltiplas oportunidades no mundo globalizado", explicou.