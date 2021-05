Actualidade

A Justiça do Distrito Federal do Brasil determinou o arquivamento do inquérito que investiga a líder indígena Sonia Guajajara por alegada difamação contra o Governo do Presidente, Jair Bolsonaro.

A informação foi confirmada na quarta-feira pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), organização da qual Sonia Guajajara é coordenadora.

"Vitória dos povos originários! Justiça Federal do Distrito Federal determinou na quarta-feira o trancamento [arquivamento] do inquérito policial instaurado contra a APIB e Sonia Guajajara (...) Não irão calar nossas organizações e lideranças", indicou a organização, num comunicado partilhado na rede social Facebook.