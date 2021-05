Hong Kong

O ativista de Hong Kong Joshua Wong foi condenado hoje a dez meses de prisão por participar em 04 de junho de 2020 numa vigília para lembrar o chamado "massacre de Tiananmen", que Pequim não reconhece.

Esta condenação junta-se a outras duas por participação em manifestações não autorizadas em 2019, pelas quais Wong foi sentenciado a um total de 17 meses e meio de prisão, que está atualmente a cumprir.

Além de Wong, três outros ativistas - Lester Shum, Tiffany Yuen e Jannell Leung, eleitos como conselheiros distritais no escrutínio de novembro de 2019 - vão cumprir penas entre quatro e seis meses de prisão, com as mesmas acusações.