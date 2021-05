Covid-19

O Governo timorense fixou novos horários para a abertura das fronteiras terrestres do país, com um dia para entradas e outro para saídas, com exigência de autorização prévia, indicou um novo regulamento hoje publicado.

As limitações, aplicadas devido à covid-19, implicam que até 01 de junho, data em que termina o atual período do estado de emergência, as fronteiras abrem à segunda-feira, das 09:00 às 13:00 para a saída de mercadoria e pessoas.

À quarta-feira, no mesmo horário, a fronteira abre para a entrada de mercadorias e pessoas, de acordo com o despacho assinado pelo primeiro-ministro e ministro do Interior, Taur Matan Ruak, e publicado no Jornal da República.