Covid-19

Timor-Leste deverá receber nas próximas semanas quase 200 mil doses de vacinas contra a covid-19, o que vai permitir aumentar a vacinação, necessária para controlar a pandemia no país, disse hoje o primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas, no final do encontro semanal com o Presidente timorense, Taur Matan Ruak disse que acelerar a vacinação, a par do reforço das medidas de controlo e prevenção, incluindo testes em massa, são a forma de conseguir controlar o crescente número de casos.

"Díli é agora o epicentro da expansão da covid-19. Por isso, entre outras medidas, o Governo decidiu avançar com os testes em massa em Díli e avançar com o processo de vacinação", sublinhou.