Actualidade

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, reafirmou hoje o apoio de Washington à Ucrânia em Kiev, que está em guerra com separatistas pró-russos há sete anos e após uma nova escalada de tensões com a Rússia.

"Estou aqui por um motivo muito simples, o de reafirmar veementemente, em nome do Presidente (Joe) Biden (...) o nosso compromisso com a soberania da Ucrânia, a sua integridade territorial e a sua independência", afirmou, durante a primeira visita à Ucrânia de um alto funcionário do novo governo dos Estados Unidos desde que assumiu o cargo em janeiro.

Antony Blinken, que falava durante um encontro com o seu homólogo ucraniano Dmytro Kouleba, também reiterou a vontade americana de ajudar a "fortalecer a democracia, construir instituições e fazer avançar reformas contra a corrupção".