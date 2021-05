Covid-19

As contas públicas de Cabo Verde registaram um défice de 2.303 milhões de escudos (20,8 milhões de euros) até fevereiro, equivalente a 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para 2021, segundo dados do Ministério das Finanças.

De acordo com dados do relatório síntese da execução orçamental até fevereiro, a que a Lusa teve hoje acesso, este desempenho continua a ser condicionado pelas consequências económicas da pandemia de covid-19, com uma forte quebra nas receitas fiscais e o aumento das necessidades de endividamento para políticas económicas e sociais.

O défice de 1,3% até fevereiro compara com o défice praticamente nulo (-0,03%) no mesmo período de 2020, equivalente a 53,1 milhões de escudos (480 mil euros), antes dos efeitos da pandemia.