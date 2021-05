Covid-19

A UE está "pronta para discutir" a proposta dos Estados Unidos de levantar as proteções de propriedade intelectual das vacinas contra a covid-19 para acelerar a produção e distribuição, disse hoje a presidente da Comissão Europeia (CE).

"A União Europeia (UE) está pronta a discutir qualquer proposta que enfrente a crise de forma eficaz e pragmática. Estamos prontos para discutir como a proposta dos EUA pode atingir esse objetivo", disse Ursula von der Leyen.

Num discurso por videoconferência no Instituto Universitário Europeu de Florença (Itália), Von der Leyen lembrou que a UE é por enquanto "o principal exportador de vacinas do mundo" e exortou outros países produtores a suspenderem suas restrições para exportarem as suas doses.