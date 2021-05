Actualidade

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, disse hoje que "em breve" será possível utilizar os mesmos dados biométricos no cartão de cidadão e no passaporte ou ativar a chave móvel digital recorrendo à biometria.

Falando no Fórum Portugal Digital - que termina hoje --, a ministra disse que o Governo está neste momento a investir em "soluções de futuro" para modernizar e simplificar os serviços públicos digitais e deu como exemplo que "em breve" será possível "utilizar os mesmos dados biométricos no cartão de cidadão e no passaporte ou ativar a chave móvel digital recorrendo a uma aplicação móvel e à biometria".

"A biometria vai simplificar muitíssimo o acesso à chave móvel digital, permitindo que a sua utilização assente na recolha de imagens do rosto em tempo real e na comparação dessas imagens com a imagem facial constante do cartão de cidadão, de forma automatizada, recorrendo a 'software' com capacidade de deteção de vida e com os mais elevados padrões de segurança", disse na sua intervenção.