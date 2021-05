Covid-19

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou hoje que não será realizado o concurso das marchas populares que ocorre anualmente em junho, devido à pandemia de covid-19, e decidiu atribuir metade do subsídio habitual, 15.000 euros, a cada entidade organizadora.

"Tendo em conta o atual contexto pandémico e devido às restrições de saúde pública que ainda se mantêm, é com particular tristeza que a Câmara Municipal de Lisboa informa que não será possível realizar este ano o Concurso das Marchas Populares que habitualmente decorre no mês de junho", indica o município em comunicado.

Apesar de não haver concurso, e "ciente do impacto económico, social e emocional na comunidade", o município decidiu atribuir a cada entidade organizadora das marchas o valor correspondente a metade do subsídio habitual (15.000 euros) para minorar o prejuízo económico.