Covid-19

(CORREÇÃO) Praia, 06 mai 2021 (Lusa) - As receitas do Estado cabo-verdiano caíram globalmente 33,1% até fevereiro, face ao mesmo período de 2020, totalizando 45,6 milhões de euros, devido às consequências económicas e sanitárias da pandemia de covid-19, segundo dados do Ministério das Finanças.(CORRIGE A COMPARAÇÃO, QUE É COM O MESMO PERÍODO DE 2020 E NÃO 2021)

De acordo com dados do relatório síntese da execução orçamental até fevereiro, a que a Lusa teve hoje acesso, este desempenho resulta da essencialmente da queda na arrecadação de impostos diretos (-35,5%) e dos impostos indiretos (-30,3%), embora com claras melhorias face aos dados de janeiro, enquanto as receitas da Segurança Social cresceram 3,4%, face aos dois primeiros meses de 2020.

Assim, as receitas totais da administração central cabo-verdiana atingiram até fevereiro os 5.046 milhões de escudos (45,6 milhões de euros), enquanto as despesas executadas caíram 2,2% face a 2020, para 7.272 milhões de escudos (65,8 milhões de euros).