Novo Banco

O presidente da Prebuild, João Gama Leão, disse hoje que só se sentou à mesa com a família Espírito Santo quando foi para "tirar dinheiro", detalhando que se encontrou com Ricardo Salgado "duas ou três vezes" para sua "tristeza".

"Só me sentaram à mesa quando foi para me tirar dinheiro", disse João Gama Leão na sua audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, acrescentando que tinha e tem "boas relações com a família Espírito Santo".

"Não fui eu que peguei num assalto do BES e o transformei num problema público", disse acerca das repercussões para os contribuintes da queda do BES e subsequentes injeções de dinheiro público.