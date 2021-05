Autárquias

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, manifestou hoje a expetativa de que a coligação liderada pelo candidato Carlos Moedas possa "derrubar a quase hegemonia" do PS em Lisboa e "contagiar" o resto do país.

"É nessa missão de serviço que aqui estamos hoje para derrubar esta quase hegemonia que o Partido Socialista detém em Lisboa", disse o líder centrista na apresentação da coligação autárquica para Lisboa "Novos Tempos", que junta PSD, CDS-PP, PPM, MPT e Aliança.

Hoje, no Jardim da Estrela, em Lisboa, os cinco partidos assinaram o acordo para a coligação encabeçada pelo social-democrata Carlos Moedas, que será o candidato à Câmara Municipal de Lisboa.