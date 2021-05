Actualidade

As receitas de música gravada e dos direitos de artistas e produtores musicais em Portugal totalizaram 37 milhões de euros em 2020, o que representa um aumento de 4% face ao ano anterior, foi hoje anunciado.

A Associação Fonográfica Portuguesa (AFP) e a Associação de Gestão de Direitos de Produtores Fonográficos (AUDIOGEST) divulgaram hoje os resultados do relatório anual do mercado discográfico de 2020, destacando que "o 'streaming' de música representou o maior aumento dos serviços 'online', com crescimento de 20,5% em relação ao ano anterior".

De acordo com o documento, o mercado digital tem uma grande maioria de relevância nas receitas nacionais, 73,9% do global, o que corresponde a cerca de 21,4 milhões de euros e significa um aumento de 3,6% face a 2019.