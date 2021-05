Actualidade

O Conselho Superior da Magistratura defende a fusão do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) com o juízo de instrução de Lisboa, aumentando para sete o número de juízes, deixando estes dois tribunais de funcionar separadamente.

Fonte ligada ao processo adiantou à agência Lusa que esta fusão dos dois tribunais de instrução criminal de Lisboa será proposta ao Governo até junho.

Esta ideia, aprovada pelo plenário do órgão de gestão e disciplina dos juízes, visa que a intervenção dos juízes de instrução criminal nos processos dos crimes de catálogo [criminalidade mais grave e complexa] sejam distribuídos a um número maior de magistrados judiciais, "numa tentativa de se acabar com a pessoalização" existente no TCIC por este ter apenas dois magistrados: Carlos Alexandre e Ivo Rosa.