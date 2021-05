Actualidade

O Governo de Jersey reúne-se hoje com pescadores franceses que protestam nas suas costas contra as restrições que lhes foram impostas para pescar nas águas da Ilha do Canal, numa nova disputa resultante do 'Brexit'.

Num comunicado, o Executivo de Jersey, uma ilha autónoma a noroeste da França, de cuja defesa o Reino Unido é responsável, disse que o vice-ministro-chefe, Gregory Guida, e outros representantes do Governo vão conversar com os líderes dos pescadores a bordo do barco Norman Le Brocq.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da ilha, Ian Gorst, disse na nota que a intenção é "ouvir as preocupações dos pescadores em relação aos direitos de pesca".