O CaixaBank afirmou hoje que está "muito satisfeito" com a contribuição da filial portuguesa, BPI, para o grupo espanhol, que alcançou os 63 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021.

"A evolução [do BPI] é muito satisfatória, em termos da sua posição de mercado, dos seus resultados...", disse o presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, na videoconferência de imprensa em que apresentou os resultados do grupo bancário.

O CaixaBank teve um lucro de 4.786 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, que compara com 90 milhões de euros no mesmo período em 2020, depois de integrar os impactos extraordinários associados à fusão com o Bankia.