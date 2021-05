Actualidade

A petrolífera francesa Total iniciou o projeto de ciclo curto Zínia Fase 2, no Bloco 17, em Angola, que vai produzir, até meados do próximo ano, mais de 40 mil barris de petróleo por dia, foi hoje anunciado.

Num comunicado de imprensa, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) anunciou o arranque do ciclo curto Zínia Fase 2, ligado à Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Descarregamento (FPSO), do Pazflor.

O projeto 'brownfield' [expansão de empreendimentos] inclui a perfuração de nove poços e estima-se que atinja uma produção diária de 40.000 barris de petróleo, em meados de 2022.