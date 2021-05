Actualidade

O Banco de Inglaterra previu hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido vai crescer 7,25% em 2021, acima dos 5% anteriormente previstos e o maior avanço desde o início dos registos em 1949.

Num relatório periódico, a entidade assinala que a melhoria económica se baseia no relançamento da procura interna à medida que as restrições impostas pela pandemia são levantadas, apoiada pelo bom ritmo do programa nacional de vacinação, que visa oferecer uma dose a todos os adultos até julho.

Apesar de tudo, a evolução da economia britânica permanece "incerta", em parte devido a riscos externos como o aumento de casos na Índia, pelo que o banco decidiu manter inalteradas, no mínimo histórico de 0,1%, as taxas de juro.