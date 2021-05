Novo Banco

O presidente da Prebuild, João Gama Leão, considera que é mais fácil ao Novo Banco "enterrar uma empresa e depois ir aos contribuintes pedir dinheiro" do que apostar em recuperar as sociedades.

"É mais fácil enterrar uma empresa e depois ir aos contribuintes pedir o dinheiro do que tratar um empresário em dificuldades, que é essa a função de um banco", disse o empresário hoje no parlamento, referindo-se ao Acordo de Capitalização Contingente pelo qual o Novo Banco pode ser compensado por perdas através do Fundo de Resolução.

Para João Gama Leão, se "perguntam ao Novo Banco, que tem um cofre público por detrás", se é mais fácil "salvar" uma empresa ou "afundá-la de vez e pedir o dinheiro aos contribuintes", é "óbvio que é mais fácil" a segunda opção.