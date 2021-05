Afeganistão

Um conhecido jornalista afegão foi assassinado hoje em Kandahar, um dia depois de os talibãs terem feito uma ameaça velada aos 'media', tornando-se o nono repórter a ser morto no país no último ano.

O jornalista Nemat Rawan foi até ao mês passado o apresentador de um popular 'talk show' na Tolo News, a maior estação privada de notícias do país, antes de ter ingressado no gabinete de comunicação do Ministério das Finanças.

"Foi assassinado por atiradores desconhecidos", disse o porta-voz da polícia de Kandahar, Jamal Nasir Barekzai, referindo-se àquele que foi o nono profissional de informação a perder a vida num atentado no Afeganistão, no último ano.