Actualidade

Cinco elementos do sindicato dos funcionários das Contribuições e Impostos da Guiné-Bissau estiveram detidos, disse hoje o presidente daquela estrutura, que acusou o ministro das Finanças, João Fadiá, de ter ordenado a detenção.

Almamo Djassi afirmou que o ministro das Finanças os acusou de terem retirado dos serviços um 'switch', aparelho que conecta vários computadores na mesma rede.

Os funcionários das Contribuições e Impostos iniciaram no passado dia 03 uma greve geral de 12 dias para exigir do Ministério das Finanças, entre outros, a equiparação salarial com os técnicos das Alfândegas e o pagamento de nove meses de salários em atraso a alguns colaboradores.