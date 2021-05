Covid-19

O PAN apelou hoje ao Governo para não esconder "debaixo do tapete" o "flagelo do tráfico" humano, frisando que o Governo já tinha sido alertado para o problema dos trabalhadores em Odemira e noutras zonas do país.

"Nos últimos dias o país tem estado de olhos postos em Odemira, mas esta não é uma realidade recente, nem para a qual o Governo não tenha sido alertado ao longo dos últimos anos", afirmou a deputada Bebiana Cunha, na abertura do debate de urgêcia sobre a situação em Odemira.

A deputada indicou que esta questão, que ficou na ordem do dia devido à pandemia de covid-19, "alerta para outras zonas do país, nada que o RASI [Relatório Anual de Segurança Interna] já não indiciasse e que o SEF já não tivesse apontado" e frisou que o flagelo do tráfico que não se resume só à agricultura".