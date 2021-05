Covid-19

Vila Franca do Campo é o único concelho da ilha de São Miguel que permanece em alto risco de contágio da covid-19 e o ensino presencial regressa em todos os níveis de escolaridade nos restantes municípios, anunciou hoje o executivo açoriano.

Na conferência de imprensa semanal de revisão das medidas restritivas no âmbito da pandemia, o secretário Regional da Saúde indicou que o ensino vai manter-se à distância apenas no concelho de Vila Franca do Campo, exceto para os alunos do 1.º e 2.º anos do ensino básico e no caso das disciplinas do ensino secundário sujeitas a exames nacional, o que até agora se aplicava em todos os concelhos desde segunda-feira.

Nos restantes concelhos - Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Povoação, o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, determinou o regresso do ensino presencial em todos os níveis de escolaridade.