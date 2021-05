Actualidade

O Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, está a reformular a exposição de longa duração, num trabalho que vai contar com a parceria do Plano Nacional das Artes (PNA), anunciou hoje o diretor da instituição.

Em declarações à Lusa, o diretor do Museu Nacional de Soares dos Reis, António Ponte, explicou que o comissário do PNA, Paulo Pires do Vale, "será consultor do museu na definição da exposição permanente, e a própria equipa do PNA estará muito próxima de todo o trabalho que vai ser feito na definição das estratégias, dos conceitos expositivos e dos modelos de comunicação".

O envolvimento do PNA deve-se a um interesse do Soares dos Reis na construção de "uma exposição que comunique com diferentes tipos de público e que esteja na linha daquilo que são as novas políticas de divulgação cultural na prática da democracia cultural".